Кришито покинул сбор "Зенита"

Защитник питерского "Зенита" Доменико Кришито покинул учебно-тренировочный сбор своей команды в ОАЭ.

Как информирует СЭ, 31-летний бек имел небольшое повреждение на одном из занятий "сине-бело-голубых", из-за чего в последние несколько дней он был вынужден работать по индивидуальной программе. Теперь же было принято решение отпустить итальянца, для лечения его травмы.

Напомним, Анюков прокомментировал продление контракта с "Зенитом". | soccernews.ru