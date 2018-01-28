Кришито покинул сбор "Зенита"

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Кришито покинул сбор "Зенита"Защитник питерского "Зенита" Доменико Кришито покинул учебно-тренировочный сбор своей команды в ОАЭ.

Как информирует СЭ, 31-летний бек имел небольшое повреждение на одном из занятий "сине-бело-голубых", из-за чего в последние несколько дней он был вынужден работать по индивидуальной программе. Теперь же было принято решение отпустить итальянца, для лечения его травмы.

Напомним, Анюков прокомментировал продление контракта с "Зенитом". | soccernews.ru

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