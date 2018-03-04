Кришито послал прощальное сообщение Астори

Защитник питерского "Зенита" Доменико Кришито послал прощальное сообщение капитану итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который был найден сегодня утром мертвым в гостинице в Удине.

Так, в своем инстаграме 31-летний бек написал: "Шокирован этим ужасным известием. Я всегда буду помнить тебя таким, как на фотографии, - с улыбкой. Покойся с миром".

Напомним, из-за смерти Астори были отменены все сегодняшние матчи Серии А. | soccernews.ru