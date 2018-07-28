Кришито пожелал удачи "Зениту" в новом сезоне

Защитник "Зенита" Доменико Кришито пожелал удачи "Зениту" в сезоне 2018/19.

Напомним, что итальянский фулбек выступал за "сине-бело-голубых" с 2011 по 2018 год.

"Удачи, "Зенит", в очередном сезоне" - написал Кришито в своём инстаграме.

Напомним, что для питерской команды сезон стартует завтра матчем с "Енисеем" в рамках первого тура чемпионата России.

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