Кришито принес "Дженоа" победу над "Лацио", "Эмполи" и "Удинезе" выиграли в своих матчах
Представляем результаты 24-го тура итальянской Серии А.
"Эмполи" - "Сассуоло" 3:0
Голы: Крунич, 34 - 1:0, Аккуа, 37 - 2:0, Фариас, 60 - 3:0
"Эмполи": Дронговски, Делль`Орко, Сильвестре, Паскуаль, Весели, Аккуа (Бриги, 78), Беннасер, Крунич (Учан, 88), Ди Лоренцо, Капуто, Фариас (ла Гумина, 68).
"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Локателли, Сенси, Данкан (Бурабия, 46), Бога, Бриньола (Берарди, 46), Эль-Бабакар (Матри, 76).
Предупреждения: Сенси (57), Берарди (65), Паскуаль (71), Бурабия (84).
"Удинезе" - "Кьево" 1:0
Гол: Теодорчик, 85 - 1:0
"Удинезе": Муссо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Опоку (Теодорчик, 82), Фофана, Д'Алессандро (Зегелар, 21), Мандрагора, де Пауль, Окака Чука (Пуссетто, 56), Лазанья.
"Кьево": Соррентино, Барба, Бани, Ярошиньски, Депаоли, Джаккерини, Ригони, Хетемай, Джорджевич, Стемпиньски (Меджорини, 70), Лерис (Скелотто, 73).
Предупреждения: Лерис (15), Депаоли (58), Пуссетто (65), Нюйтинк (70), Фофана (75), Джорджевич (84), Теодорчик (87).
"Дженоа" - "Лацио" 2:1
Голы: Бадель, 44 - 0:1, Санабрия, 75 - 1:1, Кришито, 90 - 2:1
"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Бираски, Зуканович, Лазович (Бесса, 46), Лерагер, Ролон, Радованович (Пандев, 56), Куаме, Санабрия.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Бруну Жордау, 72), Марушич, Габаррон, Катальди, Лулич, Корреа, Ромуло (Лейва, 64), Бадель, Иммобиле (Кайседо, 55).
Предупреждения: Габаррон (69), Ромеро (78).
Читайте также: Гол Симеоне помог "Фиорентине" разгромить СПАЛ в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль" потерял очки в матче с "Монпелье" и другие результаты 25-го тура Лиги 1
-
"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз главного матча 1/8 финала Кубка Англии
-
Кришито принес "Дженоа" победу над "Лацио", "Эмполи" и "Удинезе" выиграли в своих матчах
-
Сульшер провел важную встречу с руководством "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны даты возвращения Ещенко и Жиго на поле
-
"Интер" - "Сампдория": видеотрансляция матча на "Джузеппе Меацца"
-
"Вулверхэмптон" пробился в четвертьфинал Кубка Англии
-
Куртуа: "Мы должны продолжать борьбу"
-
СПАЛ - "Фиорентина" - 1:4 (видеообзор матча Серии А)
-
Солари прокомментировал поражение от "Жироны"
-
"Реал" - "Жирона" - 1:2 (видеообзор матча Примеры)
-
Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Лионом" в Лиге Чемпионов
-
Гол Симеоне помог "Фиорентине" разгромить СПАЛ в Серии А
-
Рамос установил новый антирекорд Примеры
-
Молодая звезда "Ромы" отругал свою мать из-за соцсетей
-
2
Дубль Тадича помог "Аяксу" одержать крупную победу в чемпионате Нидерландов
-
2
"Реал" опозорился в матче с одним из худших клубов Примеры
-
Агуэро ярко высказался о шансах "Манчестер Сити" на трофеи
-
Английский клуб намерен купить игрока "Барселоны"
-
"Интер" нашел замену Икарди в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|23
|34
|10
|Сампдория
|23
|33
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|24
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9