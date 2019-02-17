Кришито принес "Дженоа" победу над "Лацио", "Эмполи" и "Удинезе" выиграли в своих матчах

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Кришито принес "Дженоа" победу над "Лацио", "Эмполи" и "Удинезе" выиграли в своих матчах

Представляем результаты 24-го тура итальянской Серии А.

"Эмполи" - "Сассуоло" 3:0

Голы: Крунич, 34 - 1:0, Аккуа, 37 - 2:0, Фариас, 60 - 3:0

"Эмполи": Дронговски, Делль`Орко, Сильвестре, Паскуаль, Весели, Аккуа (Бриги, 78), Беннасер, Крунич (Учан, 88), Ди Лоренцо, Капуто, Фариас (ла Гумина, 68).

"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Локателли, Сенси, Данкан (Бурабия, 46), Бога, Бриньола (Берарди, 46), Эль-Бабакар (Матри, 76).

Предупреждения: Сенси (57), Берарди (65), Паскуаль (71), Бурабия (84).  


"Удинезе" - "Кьево" 1:0

Гол: Теодорчик, 85 - 1:0

"Удинезе": Муссо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Опоку (Теодорчик, 82), Фофана, Д'Алессандро (Зегелар, 21), Мандрагора, де Пауль, Окака Чука (Пуссетто, 56), Лазанья.

"Кьево": Соррентино, Барба, Бани, Ярошиньски, Депаоли, Джаккерини, Ригони, Хетемай, Джорджевич, Стемпиньски (Меджорини, 70), Лерис (Скелотто, 73).

Предупреждения: Лерис (15), Депаоли (58), Пуссетто (65), Нюйтинк (70), Фофана (75), Джорджевич (84), Теодорчик (87).


"Дженоа" - "Лацио" 2:1

Голы: Бадель, 44 - 0:1, Санабрия, 75 - 1:1, Кришито, 90 - 2:1

"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Бираски, Зуканович, Лазович (Бесса, 46), Лерагер, Ролон, Радованович (Пандев, 56), Куаме, Санабрия.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Бруну Жордау, 72), Марушич, Габаррон, Катальди, Лулич, Корреа, Ромуло (Лейва, 64), Бадель, Иммобиле (Кайседо, 55).

Предупреждения: Габаррон (69), Ромеро (78).

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6 Лацио Лацио 23 38
7 Аталанта Аталанта 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 23 34
10 Сампдория Сампдория 23 33
11 Сассуоло Сассуоло 23 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 СПАЛ СПАЛ 24 22
16 Удинезе Удинезе 23 19
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