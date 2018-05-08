Кришито признан лучшим игроком "Зенита" в апреле

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Кришито признан лучшим игроком "Зенита" в апреле

Капитан "Зенита" Доменико Кришито признан лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний итальянец стал победителем голосования болельщиков "сине-бело-голубых". В борьбе за награду он опередил Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса.

В апреле Кришито сыграл 5 матчей за "Зенит" и забил 1 гол. В этих поединках питерцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.

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