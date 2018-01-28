Кришито прокомментировал ситуацию с Шатовым и Дзюбой

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Кришито прокомментировал ситуацию с Шатовым и ДзюбойКапитан питерского "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал ситуацию со своими одноклубниками Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой, которые потеряли место в основной обойме команды.

"Я не знаю, что конкретно произошло между ними и клубом. Они - хорошие игроки, но ведь выбор стоит перед клубом, и, как мы видим, выбор был сделан не в их пользу, и я как капитан, как игрок команды, могу лишь уважать решение руководства, но не могу принимать его за них. Что касается Дзюбы и Шатова, любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он хотел, нет ничего удивительного в том, что они - не в лучшем расположении духа", - цитирует 31-летнего защитника ТАСС.

Напомним, Кришито прокомментировал победу "Спартака" в прошлом чемпионате. | soccernews.ru

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