Кришито: "Прошу прощения за поражение от "Арсенала"



Капитан "Зенита" Доменико Кришито принес извинения за поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Прошу прощения за поражение. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих матчах. Они важны для нас", - написал Кришито в своем Instagram.

Напомним, что следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы против "Русенборга" 19 октября.

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