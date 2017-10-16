Кришито: "Прошу прощения за поражение от "Арсенала"

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Кришито: "Прошу прощения за поражение от "Арсенала"
Капитан "Зенита" Доменико Кришито принес извинения за поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Прошу прощения за поражение. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих матчах. Они важны для нас", - написал Кришито в своем Instagram.

Напомним, что следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы против "Русенборга" 19 октября.

Не пропустите: Кузяев: "Зенит" должен был побеждать тульский "Арсенал" в любом состоянии". | http://soccernews.ru

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