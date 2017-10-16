Кришито: "Прошу прощения за поражение от "Арсенала"
Капитан "Зенита" Доменико Кришито принес извинения за поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.
"Прошу прощения за поражение. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих матчах. Они важны для нас", - написал Кришито в своем Instagram.
Напомним, что следующий матч "Зенит" проведет в Лиге Европы против "Русенборга" 19 октября.
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|Команда
|М
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|13
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|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Уфа
|13
|17
|8
|Арсенал Тула
|13
|17
|9
|Ахмат
|13
|17
|10
|Рубин
|13
|17
|11
|Ростов
|13
|16
|12
|Амкар
|12
|14
|13
|Динамо Москва
|13
|13
|14
|Тосно
|12
|12
|15
|СКА Хабаровск
|13
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|16
|Анжи
|13
|9