Кришито проводит 200-й матч за "Зенит"

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Кришито проводит 200-й матч за "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито принимает участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

Эта игра стала для 30-летнего итальянца 200-й в составе питерского клуба, сообщает официальный твиттер "сине-бело-голубых".

Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года, в его активе 17 забитых голов. 

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