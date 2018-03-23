Кришито: "Пятое место никак не соответствует амбициям "Зенита"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито высказался о результатах команды в текущем сезоне.

"Мы, конечно, очень недовольны тем, что вылетели из Лиги Европы. Да и в чемпионате все пока идет не очень хорошо. Понятно, что пятое место никак не соответствует нашим амбициям. Но нужно продолжать бороться. За каждый балл. Восемь матчей могут позволить нам если уж не выиграть золото, то точно попасть в Лигу чемпионов", - отметил он.

В этом сезоне 31-летний Кришито провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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