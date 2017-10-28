Кришито рассказал о самом сложном матче в этом сезоне

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Кришито рассказал о самом сложном матче в этом сезоне

Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито признался, что в этом сезоне ему сложнее всего было играть против ЦСКА.

"Самая сложная команда, против которой мне приходилось играть? ЦСКА в последнем матче" - сказал Кришито.

Напомним, что та игра между армейцами и "сине-бело-голубыми" завершилась нулевой ничьей.

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