Кришито: "Решение покинуть "Зенит" окончательное"

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Кришито: "Решение покинуть "Зенит" окончательное"
Капитан "Зенита" Доменико Кришито заявил, что он точно покинет российский клуб по окончании сезона.

"Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. После семи удивительных и прекрасных лет в "Зените" мы  возвращаемся домой в Италию.

Но я хочу заверить всех, что пока до последней секунды, до заключительного для меня финального свистка в форме "сине-бело-голубых" я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в моей карьере", – приводят слова Кришито российские СМИ.

В этом сезоне 31-летний Кришито провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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