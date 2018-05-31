Кришито сделал прогноз на выступление сборной России на ЧМ-2018

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Кришито сделал прогноз на выступление сборной России на ЧМ-2018

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

"Я знаю российскую команду, я думаю, что они могут выступить хорошо, они играют дома. Я уверен, что выложатся на 200 процентов. Думаю, российская команда сможет выйти из группы. Я знаю их способности, я знаю, что это хорошая команда" - сказал Кришито.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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