Кришито согласовал контракт со своим новым клубом

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Кришито согласовал контракт со своим новым клубомЗащитник питерского "Зенита" Доменико Кришито по окончанию текущего сезона сменит клубную прописку, информирует Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

По сведениям источника, 31-летний бек "сине-бело-голубых" уже согласовал контракт с итальянской "Дженоа". Зарплата игрока в стане "грифонов" будет равняться 1,2 миллиона евро в год. По завершению своей карьеры футболиста Кришито сможет остаться в "Дженоа" в качестве одного из тренеров.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет с "Селтиком". | soccernews.ru

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