Кришито: "Сожалею, что не удалось уйти из "Зенита" с выигранным трофеем"
Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито в своем инстаграме обратился к болельщикам и сотрудникам своего клуба.
"Воскресная игра станет для меня особым матчем. К сожалению, это будет мой последний матч в футболке "Зенита". Я горжусь этими семью красивыми годами, проведенными вместе, двумя чемпионствами, победой в Кубке России и двух Суперкубках, тем, что вошел в историю клуба, как лучший бомбардир среди защитников.
Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые были со мной рядом в этом удивительном приключении - первого президента, всех моих тренеров: Спалетти, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини; всех людей, которые работали со мной в эти годы: тренеров, физиотерапевтов, врачей и весь персонал, который заботился о нас.
Я хочу поблагодарить всех моих партнеров по команде, которые сопровождали меня в прекрасных победах, а также при болезненных поражениях, но это тоже часть футбола. Наконец, но не в последнюю очередь, я хотел поблагодарить всех фанатов за то, что я чувствовал себя здесь, как дома, с самого первого дня моего приезда. Вы заставили меня чувствовать себя важным и быть капитаном этой команды. Все это наполняет меня гордостью.
Мне только жаль то, как все случилось в этом году. Я хотел завершить свое приключение здесь с титулом в руках. Но, к сожалению, этого не случилось, и поэтому я прошу прощения как капитан. В будущем я останусь болельщиком этого клуба, я всегда буду следить за вами издалека. Я обязательно буду скучать по вам. Большое вам спасибо", - написал 31-летний бек, который по окончанию текущего сезона уйдет в "Дженоа".
Напомним, Луческу встал на защиту Манчини. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Закрытие сезона на "Этихаде": "Манчестер Сити" сыграет с "Брайтоном"
-
Борьба за ЛЧ продолжается: "Челси" принимает "Хаддерсфилд"
-
"Желтая субмарина" плывет на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Вильярреал"
-
Классика жанра: "Ювентус" сразится с "Миланом" в финале Кубка Италии
-
Матч года: "Тосно" против "Авангарда" в финале Кубка России
Лента новостей
-
Зе Луиш восстановился после травмы
-
Моуринью оценил шансы сборной Португалии на ЧМ-2018
-
Джастин Клюйверт летом не покинет "Аякс"
-
Заа признан лучшим игроком АПЛ в апреле
-
Касильяс: "Я бы организовал чемпионский коридор для "Барселоны"
-
Еще один игрок "Ливерпуля" не поможет клубу в финале Лиги Чемпионов
-
Буффон поделился ожиданиями от матча с "Миланом"
-
"Интер" нацелился на хавбека "Реала"
-
Налетилич прокомментировал возможный трансфер Модрича в "Ювентус"
-
Бензема принял решение по своему будущему
-
Роналду хочет видеть в "Реале" своего соотечественника
-
"Nike" официально представил домашнюю игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Реала"
-
"Барселона" поставила ультиматум Умтити
-
"Реал" начал вести переговоры с Неймаром
-
Аршавин рассказал, чем Венгер отличается от других тренеров
-
Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от Марсело
-
"Атлетико" может затребовать от "Барселоны" 200 миллионов евро за Гризманна
-
Брайтнер анонсировал переход Неймара в "Реал"
-
Прядкин: "Предложения из-за рубежа о проведении там матча за Суперкубок есть, но в этом году он состоится в России"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|ЦСКА Москва
|29
|55
|4
|Краснодар
|29
|53
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|29
|40
|7
|Арсенал Тула
|29
|39
|8
|Ахмат
|29
|38
|9
|Динамо Москва
|29
|37
|10
|Урал
|29
|37
|11
|Рубин
|29
|37
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|29
|34
|14
|Анжи
|29
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13