Кришито: "Сожалею, что не удалось уйти из "Зенита" с выигранным трофеем"

Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито в своем инстаграме обратился к болельщикам и сотрудникам своего клуба.

" Воскресная игра станет для меня особым матчем. К сожалению, это будет мой последний матч в футболке "Зенита". Я горжусь этими семью красивыми годами, проведенными вместе, двумя чемпионствами, победой в Кубке России и двух Суперкубках, тем, что вошел в историю клуба, как лучший бомбардир среди защитников.

Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые были со мной рядом в этом удивительном приключении - первого президента, всех моих тренеров: Спалетти, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини; всех людей, которые работали со мной в эти годы: тренеров, физиотерапевтов, врачей и весь персонал, который заботился о нас.

Я хочу поблагодарить всех моих партнеров по команде, которые сопровождали меня в прекрасных победах, а также при болезненных поражениях, но это тоже часть футбола. Наконец, но не в последнюю очередь, я хотел поблагодарить всех фанатов за то, что я чувствовал себя здесь, как дома, с самого первого дня моего приезда. Вы заставили меня чувствовать себя важным и быть капитаном этой команды. Все это наполняет меня гордостью.

Мне только жаль то, как все случилось в этом году. Я хотел завершить свое приключение здесь с титулом в руках. Но, к сожалению, этого не случилось, и поэтому я прошу прощения как капитан. В будущем я останусь болельщиком этого клуба, я всегда буду следить за вами издалека. Я обязательно буду скучать по вам. Большое вам спасибо ", - написал 31-летний бек, который по окончанию текущего сезона уйдет в "Дженоа".

Напомним, Луческу встал на защиту Манчини. | soccernews.ru