Кришито: "Свой го в ворота "РБ Лейпциг" я посвящаю Астори"

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Кришито: "Свой го в ворота "РБ Лейпциг" я посвящаю Астори"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито посвятил гол в ворота  РБ"Лейпцига" в матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) капитану "Фиорентины" Давиде Астори, который ушел из жизни несколько дней назад.

"Давиде был моим другом и партнером по сборной. Он был особенным человеком, и гол я посвящаю ему. Мне нравится думать, что он пожал бы ммне руку, когда я забил такой штрафной", - цитирует Football Italia Кришито.

Напомним, что 31-летний Астори умер во сне 4 марта.

Не пропустите: Кришито: "Я вернусь в Италию, но официально пока ничего нет". | http://soccernews.ru

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