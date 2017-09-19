Кришито: "У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито поделился мнением о работе наставника команды Роберто Манчини.
"Мы все знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире. Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых футболистов. Он нашел нужную схему, позиции для своих игроков.
Посмотрите как заиграл Кокорин. У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол в центре и на флангах" - приводят слова Кришито российские СМИ.
Смотрите также обзор матча "Зенит" - "Уфа". | http://soccernews.ru
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|Рубин
|10
|14
|7
|Ахмат
|10
|14
|8
|Спартак Москва
|10
|13
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
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|10
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|СКА Хабаровск
|10
|8
|15
|Амкар
|10
|8
|16
|Анжи
|10
|7