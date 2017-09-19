Кришито: "У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито поделился мнением о работе наставника команды Роберто Манчини.

"Мы все знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире. Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых футболистов. Он нашел нужную схему, позиции для своих игроков.

Посмотрите как заиграл Кокорин. У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол в центре и на флангах" - приводят слова Кришито российские СМИ.

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