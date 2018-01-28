Кришито: "Успех "Спартака" в прошлом сезоне был абсолютно заслуженным"

Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито высказался о прошлогоднем чемпионстве московского "Спартака".

"Мы встречаемся с Каррерой регулярно, когда у нас - матчи со "Спартаком", мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга. Да, успех в прошлом году действительно был сюрпризом, не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то "Спартак" был самой сильной командой чемпионата", - цитирует 31-летнего бека ТАСС.

Напомним, Кришито покинул сбор "Зенита". | soccernews.ru