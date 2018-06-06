Кришито: "В "Зените" отказался от огромных денег ради возвращения в "Дженоа"

Новоиспеченный защитник "Дженоа" Доменико Кришито прокомментировал свое возвращение в родной для себя клуб.

"Я счастлив вновь вернуться в Геную. Это решение вернуться мне далось легко, я отказался от огромных денег в "Зените". Семь лет в России были потрясающими и у меня остались только великолепные впечатления от жизни в России", - цитирует 31-летнего бека Football Italia.

Напомним, "Зенит" выбыл из гонки за Ташаевым. | soccernews.ru