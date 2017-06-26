Кришито: "Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового "Зенита"

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Кришито: "Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового "Зенита"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что остается в команде.

"Я обожаю "Дженоа", все это знают, но "Зенит" считает, что я должен остаться и стать капитаном команды. Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды хочу вернуться в "Дженоа“, но пока этот момент еще не настал. Тем не менее, я горжусь тем, что являюсь капитаном нового "Зенита".

Манчини приехал в "Зенит" с сильным желанием побеждать. Мы должны выиграть чемпионат России, и я уверен, что мы это сделаем" - приводит слова Кришито Tuttomercatoweb.

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