Кришито: "Я мечтаю вернуться в сборную Италии"

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Кришито: "Я мечтаю вернуться в сборную Италии"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что он хочет играть за сборную Италии.

"Я забиваю голы и отдаю результативные передачи. Кроме того, я работаю с одним из лучших итальянских тренеров. Я мечтаю вернуться в сборную Италии, но не буду комментировать решение Вентуры. Я понимаю, что мне будет сложно вернуться в состав, но все равно надеюсь на это", - приводит слова Кришито CalcioNews24.

30-летний Кришито выступает за сборную Италии с 2009 года и провел за нее 22 матча. В последний раз футболист вызывался в национальную команду в 2014 году.

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