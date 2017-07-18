Кришито: "Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку"

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Кришито: "Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о своих эмоциях в связи с получением капитанской повязки питерской команды.

"Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку. Конечно, прибавилось больше обязанностей, но я к этому готов" - сказал 30-летний итальянец.

Напомним, что Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года.

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