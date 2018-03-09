Кришито: "Я вернусь в Италию, но официально пока ничего нет"



Капитан "Зенита" Доменико Кришито подтвердил информацию о том, что он вернется в Италию по окончании этого сезона.

"Официально пока ничего нет. Могу сказать лишь то, что я вернусь в Италию. Мной интересуется "Дженоа" и этот клуб всегда в моем сердце", – приводит слова Кришито Football Italia.

Напомним, что срок контракта 31-летнего Кришито с "Зенитом" истекает будущим летом.

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