Кришито: "Я вернусь в Италию, но официально пока ничего нет"

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Кришито: "Я вернусь в Италию, но официально пока ничего нет"
Капитан "Зенита" Доменико Кришито подтвердил информацию о том, что он вернется в Италию по окончании этого сезона.

"Официально пока ничего нет. Могу сказать лишь то, что я вернусь в Италию. Мной интересуется "Дженоа" и этот клуб всегда в моем сердце", – приводит слова Кришито Football Italia.

Напомним, что срок контракта 31-летнего Кришито с "Зенитом" истекает будущим летом.

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