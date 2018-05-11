Кришито заключит с "Дженоа" восьмилетнее соглашение

Защитник "Зенита" Доменико Кришито летом переберется в "Дженоа".

Как сообщает TuttoMercatoWeb, футболист заключит с клубом восьмилетнее соглашение. До 2023 года он будет выступать за "Дженоа" в качестве футболиста, а затем три года проработает тренером.

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