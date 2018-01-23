Кришито заявил о желании покинуть "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил о желании покинуть Россию.

Как сообщает источник, футболист отказался подписывать новый контракт с сине-бело-голубыми и хочет вернуться в Италию.

Скорее всего, Кришито перейдет в "Дженоа", за который он выступал с 2008 по 2011 год.

В текущем сезоне итальянец сыграл за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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