Кришито: "Зенит" достаточно силен, чтобы пройти "Селтик"



Защитник "Зенита" Доменико Кришито считает, что его команда должна побеждать "Селтик" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Слегка волнует то, как мы возобновим сезон. Всегда непросто проводить первые официальные матчи после зимнего перерыва. Но впереди важные игры, надо подойти к ним готовыми на 100 процентов. В Лиге Европы нам будет противостоять очень серьёзный соперник. Осенью "Селтик" выступал в Лиге Чемпионов. Думаю, они будут ставить перед собой задачу завоевать еврокубок. Там достаточно много хороших футболистов, да и в целом команда сильная.

Да, "Бавария" и ПСЖ одержали крупные победы над шотландцами, но ведь и мы пока не встречались с топ-клубами. В Лиге Европы у нас были более скромные соперники. Я смотрел достаточно много видео с матчей "Селтика" и знаю, о чем говорю. Разумеется, мы достаточно сильны для того, чтобы пройти такого соперника, но просто не будет. Важно сыграть, как настоящая команда.

Что касается моего самочувствия, то сейчас всё окей. Полностью восстановился и готов сыграть против "Селтика". Будет здорово сыграть на таком шикарном стадионе с невероятной атмосферой. Ждём матч с нетерпением", - цитирует Кришито официальный сайт клуба.

Матч "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля.

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