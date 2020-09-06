Криштиану Роналду готов сыграть в матче Лиги наций со Швецией
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду приступил к тренировкам в общей группе и готов сыграть в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Швеции.
Футболист полностью восстановился из-за проблемы с ногой, возникших в связи с инфекцией на пальце ноги.
"Счастлив вернуться", — написал Роналду в своем Instagram, опубликовав фотографии с тренировки.
Матч Швеция - Португалия состоится 8 сентября в Стокгольме.
35-летний Роналду играет за сборную Португалии с 2003 года, провел за нее 164 матча и забил 99 голов.
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