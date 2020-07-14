Криштиану Роналду грозит штраф из-за старшего сына

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Криштиану Роналду грозит штраф из-за старшего сына

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть оштрафован из-за поступка своего 10-летнего сына Криштиану-младшего.

Дело в том, что сестра Роналду Эльма опубликовала в своем Instagram видео, на котором сын Роналду управляет гидроциклом. Управлять данным водным транспортным средством можно только взрослым, у которых есть лицензия шкипера. Штраф за катание на гидроцикле без данной лицензии может составить около трех тысяч евро.

Эльма вскоре удалила видео, но оно уже разошлось в сети.

Напомним, что у 35-летнего Роналду есть еще трое детей - близнецы Ева и Мэтью, а также Алана Мартина.

Не пропустите: Роналду назвал самый важный титул в своей карьере. | http://soccernews.ru
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