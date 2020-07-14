Криштиану Роналду грозит штраф из-за старшего сына
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть оштрафован из-за поступка своего 10-летнего сына Криштиану-младшего.
Дело в том, что сестра Роналду Эльма опубликовала в своем Instagram видео, на котором сын Роналду управляет гидроциклом. Управлять данным водным транспортным средством можно только взрослым, у которых есть лицензия шкипера. Штраф за катание на гидроцикле без данной лицензии может составить около трех тысяч евро.
Эльма вскоре удалила видео, но оно уже разошлось в сети.
Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5— FOX Sports Brasil (de ) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020
Напомним, что у 35-летнего Роналду есть еще трое детей - близнецы Ева и Мэтью, а также Алана Мартина.
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