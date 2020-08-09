Криштиану Роналду хочет перейти в ПСЖ

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Криштиану Роналду хочет перейти в ПСЖ

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Footmercato.

По сведениям источника, агент португальца Жорже Мендеш уже провел предварительные переговоры с представителями ПСЖ. Впрочем, переговоры между клубами могут оказаться сложными и длительными, поэтому вероятность трансфера пока нельзя считать высокой.

Роналду разочарован тем, что "Ювентус" не может добиться успеха в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне клуб вылетел в 1/4 финала от "Аякса", в нынешнем - в 1/8 финала от "Лиона".

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду подвел итоги сезона для "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Это португальское недоразумение уже больше ни на что не способно, если только к мужикам в постель прыгать:))

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lesnovsky

Опять за свое... Пидору плохо...

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