Криштиану Роналду хочет перейти в ПСЖ

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Footmercato.

По сведениям источника, агент португальца Жорже Мендеш уже провел предварительные переговоры с представителями ПСЖ. Впрочем, переговоры между клубами могут оказаться сложными и длительными, поэтому вероятность трансфера пока нельзя считать высокой.

Роналду разочарован тем, что "Ювентус" не может добиться успеха в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне клуб вылетел в 1/4 финала от "Аякса", в нынешнем - в 1/8 финала от "Лиона".

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду подвел итоги сезона для "Ювентуса". | http://soccernews.ru