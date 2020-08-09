Криштиану Роналду хочет перейти в ПСЖ
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Footmercato.
По сведениям источника, агент португальца Жорже Мендеш уже провел предварительные переговоры с представителями ПСЖ. Впрочем, переговоры между клубами могут оказаться сложными и длительными, поэтому вероятность трансфера пока нельзя считать высокой.
Роналду разочарован тем, что "Ювентус" не может добиться успеха в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне клуб вылетел в 1/4 финала от "Аякса", в нынешнем - в 1/8 финала от "Лиона".
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Болонья
|26
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|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Дженоа
|26
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|Лечче
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