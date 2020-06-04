Криштиану Роналду использует регбийную технологию для увеличения скорости
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду использует шипы от регбийных бутс, чтобы бегать быстрее, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, футболист убежден, что это позволит ему улучшить сцепление с газоном.
Ранее подобным пользовался нападающий "Монпелье" Анди Делор, который в одном из матчей чемпионата Франции сумел разогнаться до скорости 36,8 км/ч.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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