Криштиану Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.
"Роналду стал лучшим за свои голы, уровень мастерства, хладнокровия и лидерства", - говорится в описании пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне 35-летний португалец провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал семь результативных передач. В составе туринского клуба форвард стал чемпионом Италии, но проиграл в финале Кубка Италии, в матче за Суперкубок Италии, а также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Лиону" (0:1, 2:1). Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" обратится в РФС по поводу судейства в матче с "Сочи"
-
Федун отказался снимать "Спартак" с чемпионата России
-
Роналду покинет "Ювентус" и переедет в ПСЖ? Европейские СМИ до сих пор "бомбят" из-за событий матча "Юве" - "Лион" в ЛЧ
-
"Реал" нацелился на Дибалу
Лента новостей
-
Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов
-
1
Криштиану Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона
-
Джейдон Санчо, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед"
-
1
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" обратится в РФС по поводу судейства в матче с "Сочи"
-
Адольфо Гайч: "Надеюсь, в России меня не будут называть фюрером"
-
1
Федун отказался снимать "Спартак" с чемпионата России
-
Новичок ЦСКА Гайч: "Я готов бросить вызов и Дзюбе, и всем остальным"
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Манчестер Сити"
-
Соболев опубликовал трогательный пост, посвящённый умершей маме
-
"Челси" объявил об уходе Педро
-
"Фратрия" опубликовала заявление в связи со скандальным судейством в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Пирло определился с четвёртым игроком, который покинет "Ювентус"
-
Семак оценил перспективы "Спартака" в новом сезоне РПЛ
-
У Балотелли есть предложение от турецкого топ-клуба
-
4
Роналду покинет "Ювентус" и переедет в ПСЖ? Европейские СМИ до сих пор "бомбят" из-за событий матча "Юве" - "Лион" в ЛЧ
-
В "Уфе" анонсировали четыре серьёзных трансфера
-
"Реал" нацелился на Дибалу
-
Тренер "Сочи" указал на судейскую ошибку в пользу "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ
-
"Манчестер Сити" планирует избавиться от Отаменди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17