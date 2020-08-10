Криштиану Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

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Криштиану Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Роналду стал лучшим за свои голы, уровень мастерства, хладнокровия и лидерства", - говорится в описании пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал семь результативных передач. В составе туринского клуба форвард стал чемпионом Италии, но проиграл в финале Кубка Италии, в матче за Суперкубок Италии, а также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Лиону" (0:1, 2:1). Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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