Криштиану Роналду мог вернуться в Мадрид летом

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуатлетико мадрид

Криштиану Роналду мог вернуться в Мадрид летом

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в летнее трансферное окно мог вернуться в Испанию, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента мадридскому "Атлетико". Впрочем, "матрасники" отказались от подписания форварда. В итоге Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду стал жертвой мошенницы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России

Карпин высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов