Криштиану Роналду мог вернуться в Мадрид летом

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в летнее трансферное окно мог вернуться в Испанию, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента мадридскому "Атлетико". Впрочем, "матрасники" отказались от подписания форварда. В итоге Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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