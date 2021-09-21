Криштиану Роналду мог вернуться в Мадрид летом
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в летнее трансферное окно мог вернуться в Испанию, сообщает Cadena Ser.
По сведениям источника, агент футболиста Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента мадридскому "Атлетико". Впрочем, "матрасники" отказались от подписания форварда. В итоге Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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