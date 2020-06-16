Криштиану Роналду может перейти в "Челси"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть "Ювентус" по окончании сезона. Роналду уже выступал в Премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед" на протяжении шести сезонов.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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