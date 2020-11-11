Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

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Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Кристиан Мартин в своем Twitter.

По данным источника, представители английского клуба уже связались с португальцем и предложили ему вернуться. Роналду пока не дал ответа, так как намерен подумать над данным вариантом. "Ювентус" готов продать форварда, так как испытывает сложности с выплатой его зарплаты в размере 31 миллиона евро в год.

Роналду ранее уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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