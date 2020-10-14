Криштиану Роналду надеется сыграть с "Барселоной"

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Криштиану Роналду надеется сыграть с "Барселоной"

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом, вернулся в Турин, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

По данным источника, футболист решил вернуться в Италию из-за различных правил карантина в разных странах. В Италии обязательный карантин длится 10 дней, а в Португалии - 14.

Таким образом, 35-летний форвард надеется сыграть в матче чемпионате Италии против "Вероны" (25 октября), а также поединке Лиги Чемпионов против "Барселоны" (28 октября).

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" два матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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