Криштиану Роналду надеется сыграть с "Барселоной"
Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом, вернулся в Турин, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.
По данным источника, футболист решил вернуться в Италию из-за различных правил карантина в разных странах. В Италии обязательный карантин длится 10 дней, а в Португалии - 14.
Таким образом, 35-летний форвард надеется сыграть в матче чемпионате Италии против "Вероны" (25 октября), а также поединке Лиги Чемпионов против "Барселоны" (28 октября).
В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" два матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17