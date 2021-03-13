Криштиану Роналду: "Настоящие чемпионы никогда не ломаются!"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на вылет команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Порту".
"В жизни может быть множество падений, но важнее не их количество, а то, как быстро и крепко вы встанете на ноги после них. Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на матче с "Кальяри", на продолжении борьбы в Серии А, на финале Кубка Италии и на всем, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.
Прошлое принадлежит музеям. Но я рад, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется ежедневно с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха", — написал Роналду в своем Инстаграме.
Напомним, "Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов победил "Порту" со счетом 3:2, но выбыл из турнира из-за правила "выездного гола".
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18