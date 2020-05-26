Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса"

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Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки итальянского клуба.

"Всегда мыслите позитивно!" — написал Роналду на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positive thoughts...always!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В настоящее время чемпионат Италии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что рестарт Серии А может состояться 13 или 20 июня. 

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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