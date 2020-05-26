Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки итальянского клуба.
"Всегда мыслите позитивно!" — написал Роналду на своей странице в Instagram.
В настоящее время чемпионат Италии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что рестарт Серии А может состояться 13 или 20 июня.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Джорджина опубликовала милое семейное фото с Роналду и детьми. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов
-
Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса"
-
Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает главным в карьере
-
Андрей Лунин оценил свои шансы пробиться в основу "Реала"
-
"Впереди ММА". Уткин предположил, какое будущее ожидает игрока "Спартака" Гулиева
-
Гонсало Игуаин не вошел в символическую сборную аргентинцев в истории "Наполи"
-
Андре Виллаш-Боаш решил не уходить из "Марселя"
-
Легенда "Севильи" скончался на 90-м году жизни
-
Переход Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса
-
Жена Кокорина поделилась фотографиями в обтягивающей майке
-
"Барселона" определилась с будущим защитником Эмерсона
-
Мартин Эдегор может остаться в "Реале" в следующем сезоне
-
"Барселона" объявила о начале продаж многоразовых защитных масок
-
"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле
-
"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США
-
2
"Челси" отказался от трансфера Бога
-
3
Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке
-
"Спартак" готов расстаться с Гулиевым, который переведен в дубль
-
Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16