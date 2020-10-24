Криштиану Роналду отреагировал на победу "Реала" в матче с "Барселоной"

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Криштиану Роналду отреагировал на победу "Реала" в матче с "Барселоной"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, ранее выступавший за мадридский "Реал", отреагировал на победу королевского клуба в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (3:1).

"Даааааааа", - написал Роналду в своем Twitter, прикрепив фотографию, как он принимает солнечные ванны.

Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса и Луки Модрича. У "Барселоны" отличился Ансу Фати.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. В составе клуба он четыре раза выиграл Лигу Чемпионов.

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