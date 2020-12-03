Криштиану Роналду побил рекорд Месси
Вчера форвард "Ювенутса" Криштиану Роналду отметился мячем в ворота киевского "Динамо" (3:0). Матч проходил в Турине в рамках 5-го тура группы G Лиги Чемпионов.
Этот гол стал 71-м для португальца в домашних матчах турнира, что является лучшим результатом в истории Лиги чемпионов.
35-летний нападающий обогнал по этому показателю лидера "Барселоны" Лионеля Месси, который, в свою очередь, забил 70 мячей.
Всего на счету Криштиану Роналду в этом розыгрыше Лиги чемпионов 2 гола (оба в домашних матчах) и одна результативная передача.
Группового этап Лиги Чемпионов в квартете G завершиться очным противостоянием "Барселона" и "Ювентус". Матч на стадионе Камп Ноу состоится 8 декабря.
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