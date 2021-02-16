Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча с "Порту"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Твиттере опубликовал пост в котором поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

"Завтра у нас будет очень важная игра против очень сильной команды. И я надеюсь, что этот матч станет началом долгого пути, который нужно пройти до финала.

Уважение к сопернику, стремление к победе, 100% фокусировка на наших целях. Вперед, парни!" – написал Роналду.

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! pic.twitter.com/ukrV7tM3S4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 16, 2021