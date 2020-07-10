Криштиану Роналду похвастался идеальным прессом на шезлонге

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, отдыхая на шезлонге, продемонстрировал идеальный пресс.

"Перезарядка", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 39 матчей в этом сезоне, забил 31 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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