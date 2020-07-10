Криштиану Роналду похвастался идеальным прессом на шезлонге

Теги ювентускриштиану роналду

Криштиану Роналду похвастался идеальным прессом на шезлонге

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, отдыхая на шезлонге, продемонстрировал идеальный пресс.

"Перезарядка", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recharge ☀️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 39 матчей в этом сезоне, забил 31 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду забивает больше 25 голов в чемпионате в 10-й раз с сезона 2007/08. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов