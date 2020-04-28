Криштиану Роналду пока не будет возвращаться в Италию

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время не прилетит в Италию, сообщает Record.

По сведениям издания, футболист решил пробыть на своей вилле на острове Мадейра еще несколько дней. Таким образом, Record опроверг свое же сообщение о том, что форвард вернется в Италию.

Напомним, что португалец находится на родине уже около полутора месяцев. Изначально он прилетел в Португалию из-за болезни матери, которая перенесла инсульт. Затем форвард остался на Мадейре на самоизоляции.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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