Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей Евы и Аланы Мартины.

"Я влюбляюсь в них каждый раз, когда вижу эту парочку", — написал Роналду в своем Twitter.

I fall in love every time I see these two‍‍ #dadysgirls pic.twitter.com/0rPaSsAhnh