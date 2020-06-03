Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей Евы и Аланы Мартины.
"Я влюбляюсь в них каждый раз, когда вижу эту парочку", — написал Роналду в своем Twitter.
I fall in love every time I see these two #dadysgirls pic.twitter.com/0rPaSsAhnh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 3, 2020
У футболиста есть еще двое детей - мальчики Криштиану-младший и Матео.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Роналду поделился видео красивого гола с тренировки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16