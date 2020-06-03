Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей

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Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал фотографию своих дочерей Евы и Аланы Мартины.

"Я влюбляюсь в них каждый раз, когда вижу эту парочку", — написал Роналду в своем Twitter.

У футболиста есть еще двое детей - мальчики Криштиану-младший и Матео.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Роналду поделился видео красивого гола с тренировки. | http://soccernews.ru
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