Криштиану Роналду помог сборной Португалии победить Люксембург

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Криштиану Роналду помог сборной Португалии победить ЛюксембургФото: Твиттер @EURO2020 
Завершился матч третьего тура квалификационного этапа к Чемпионату Мира 2022 года. Сборная Люксембурга на своем поле принимала Португалию и уступила со счетом 1:3. Матч начался для хозяев многообещающе. На 30-минуте нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригеш неожиданно вывел Люксембург вперед. Гости не смогли ответить сразу, несмотря на разницу в классе. Только под занавес тайма Диогу Жота смог сравнять счет. Но во втором тайме все стало на свои места. Сначала Криштиану Роналду забил свой очередной гол, а затем Пальинья установил окончательный результат.

Победа позволила португальцам подняться на первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 7 очков и преимущество над Сербией в дополнительных показателях. Хозяева остались на 3 месте в таблице группы А, набрав 3 очка в двух поединках.

Люксембург - Португалия 1:3 (1:1)

Голы: Жерсон Родригеш, 30 - 1:0, Диогу Жота, 45+2 - 1:1, Роналду, 51 - 1:2, Пальинья, 80 - 1:3

Люксембург: Морис, Янс, Пинту (Мартинс, 66), Шано, Мартинс Перейра (Скендерович, 87), Тилль (Тилль, 58), Синани (Муратович, 87), Баррейро, Родригеш, Тилль (Девилль, 58), Жерсон Родригеш.

Португалия: Антони Лопеш, Фонте, Мендеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Саншеш, Рубен Невеш (Сержиу Оливейра, 89), Диогу Жота (Рафа Силва, 68), Бернарду Силва (Пальинья, 68), Жоау Феликс (Нету, 41), Роналду.

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