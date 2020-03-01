Криштиану Роналду посетит Эль Класико

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл на "Сантьяго Бернабеу", чтобы посмотреть матч 26-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона".

Напомним, португалец в эти выходные не играет, так как встреча "Ювентус" - "Интер" в Серии А перенесена из угрозы коронавируса.

35-летний Роналду играл в составе "Реала" с 2009 по 2018 год, после чего перешел в туринский клуб.

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