Криштиану Роналду пожелал удачи "Ювентусу" в матче с "Барселоной"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пожелал удачи одноклубникам в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Вперед, парни!" - написал Роналду в своем Twitter, опубликовав видео, как он тренируется на беговой дорожке в форме "Ювентуса".

Напомним, что 35-летний Роналду заразился коронавирусом две недели назад, находясь в расположении сборной Португалии. С тех пор футболист находится на самоизоляции и пропустил матч национальной команды, а также два поединка "Ювентуса". Также он пропустит и матча с "Барселоной".

Не пропустите: Роналду - о положительном тесте на коронавирус: "ПЦР - херня!". | http://soccernews.ru