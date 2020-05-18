Криштиану Роналду представил собственный музей-магазин онлайн

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду запустил сайт своего музея cr7museumstore.com.

На сайте можно приобрести сувенирную продукцию, связанную с футболистом либо выпущенную под брендом CR7. Роналду продает одежду, школьные принадлежности, коллекционные монеты, спортивные товары, сувениры, товары с автографами и даже электроника.

35-летний Роналду за свою карьеру выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". За клубную карьеру он провел 836 матчей во всех турнирах, забил 626 голов и отдал 219 результативных передач. За сборную Португалии сыграл 164 матча и забил 99 голов. Трехкратны чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы-2016, победитель Лиги наций. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", четырехкратный обладатель "Золотой бутсы".

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