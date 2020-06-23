Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу в матче с "Болоньей"

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Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу в матче с "Болоньей"

В 27-м туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Болонью". Победу туринскому клубу принесли голы Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. "Болонья" осталась на 10-й позиции.

"Болонья" – "Ювентус" - 0:2 (0:2)
Голы: Роналду, 23 (с пенальти) - 0:1, Дибала, 36 - 0:2

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Данило, 66), де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 71), Куадрадо, Бентанкур, Рабьо (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала, Роналду.

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