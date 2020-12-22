Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре

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Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В ноябре форвард провел за "Ювентус" четыре матча и забил шесть мячей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 13 поединках во всех турнирах, стал автором 16 забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019/2020. | http://soccernews.ru
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