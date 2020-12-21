Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019/2020

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Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019/2020

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба по итогам прошлого сезона.

35-летний Роналду получил приз по версии сайта "Старая синьора". Португалец стал обладателем награды второй год подряд. 

Ранее данную награду получали Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Клаудио Маркизио, Карлос Тевес, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Алессандро дель Пьеро (трижды) и Джорджо Кьеллини.

В прошлом сезоне Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Роналду стал обладателем награды Golden Foot. | http://soccernews.ru
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