Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019/2020
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба по итогам прошлого сезона.
35-летний Роналду получил приз по версии сайта "Старая синьора". Португалец стал обладателем награды второй год подряд.
Ранее данную награду получали Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Клаудио Маркизио, Карлос Тевес, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Алессандро дель Пьеро (трижды) и Джорджо Кьеллини.
В прошлом сезоне Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Роналду стал обладателем награды Golden Foot. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17