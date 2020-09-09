Криштиану Роналду прокомментировал победу над Швецией в Лиге наций

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победном матче над командой Швеции (2:0) в матче Лиги наций.

"Очень рад этой победе. Она нам позволит идти по положенному пути, и, конечно же, этот 100-й и 101-й гол делают меня очень счастливым.Счастлив играть с этими молодыми игроками. Наслаждаюсь моментом как индивидуально, так и в коллективе", - цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

Напомним, португалец стал вторым футболистом в истории, которому удалось достигнуть отметки в 100 голов за сборную и первым в европейском футболе.

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